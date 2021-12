Borse positive. A Piazza Affari in luce Bper e Carige, bene Generali

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nella settimana delle banche centrali, gli investitori mostrano un cauto ottimismo, in vista delle decisioni della Federal Reserve sulla politica monetaria. Sono tutte positive le Borse europee, con l'attenzione concentrata sull'ultima riunione dell'anno della banca centrale americana, che aggiornerà le stime sull'economia ma dovrebbe lasciare fermi i tassi e accelerare il ritmo della riduzione del piano di acquisto di asset. Restano alti intanto i timori per la diffusione della variante Omicron, con il rischio di ulteriori restrizioni in vari Paesi europei proprio nel periodo natalizio. A Piazza Affari due i temi al centro dell'attenzione: Generali, dopo la presentazione del piano industriale che punta a distribuire dividendi fino a 5,6 mld di euro nell'arco del piano e l'offerta di Bper su Carige, che vola dopo non aver fatto prezzo in avvio.

La settimana della banche centrali e la lente sull'inflazione

Come si è visto con le deboli chiusure di martedì, sui mercati la tensione per gli effetti della riduzione degli stimoli è alta. In settimana, dopo la Fed sarà la volta della Bce e della Bank of England. Secondo gli analisti, dopo l'accelerazione del tapering,potrebbero partire i rialzi dei tassi Usa, anche tre nel solo 2022. E dato che il mercato per mesi (e anni) è stato sostenuto dalle generose politiche monetarie, questa ritirata della Fed fa paura agli investitori, anche perché nell’economia e sui mercati il debito è sui massimi storici e l'aumento dell'inflazione preoccupa. Proprio l'inflazione continua infatti a essere osservata speciale (negli Usa è salita al 6,8%, massimo dal 1982 e nel Regno Unito è salita a novembre al 5,1% dal 4,2% precedente su base annuale).

In Italia Istat rivede al ribasso l'inflazione di novembre

Intanto, l'Istat ha rivisto al ribasso il dato tendenziale relativo all'inflazione di novembre che, in seconda lettura, è pari al 3,7% (da 3,8%), dato più alto da settembre 2008. Su base mensile si è registrato un aumento dello 0,6 per cento. L’ulteriore accelerazione, su base tendenziale, dell’inflazione è ancora una volta dovuta in larga parte ai prezzi dei Beni energetici (da +24,9% di ottobre a +30,7%) e, in particolare, a quelli della componente non regolamentata (da +15% a +24,3%), mentre la componente regolamentata, pur mantenendo una crescita molto sostenuta, registra un lieve rallentamento (da +42,3% a +41,8%).

A Milano focus su Generali dopo il piano e su Carige-Bper

A Piazza Affari i riflettori sono puntati su Generali, che ha lanciato il piano al 2024 che prevede una forte crescita degli utili (Cagr utile +6%-8%) e cedole fino a 5,6 miliardi. Gli analisti sottolineano l'obiettivo di utile superiore alle attese e la sorpresa del buy back da 500 mln. Occhi puntati anche su Bper, che ha presentato un’offerta non vincolante al Fondo Interbancario di Tutela Depositi per l’acquisizione di una partecipazione pari all’88,3%, di cui l’8,3% detenuta da Cassa Centrale Banca, del capitale di Carige. A valle del closing, è previsto il lancio da parte di Bper di un'Opa obbligatoria sul restante capitale sociale della società per 0,80 euro per azione. Bene anche Stmicroelectronics, mentre in coda finiscono i petroliferi con Tenaris ed Eni pesanti a causa del ribasso del greggio.

Petrolio in calo tra Omicron e tensioni politiche

Vendite sul greggio, con gli investitori che continuano a valutare le persistenti incertezze portate dalla variante Omicron e della prospettiva di potenziali restrizioni di viaggio e chiusure. Inoltre, notano gli analisti di ActivTrades, le tensioni politiche tra Stati Uniti, Russia e Cina rappresentano un ulteriore freno all’umore del mercato nel breve termine. Un altro elemento di possibile volatilità è il dato sulle scorte Usa,in arrivo nel pomeriggio. Anche i bruschi movimenti del dollaro, derivanti dall’attesa decisione del Fomc, «potrebbero disturbare i mercati delle materie prime nel loro complesso - dicono gli analisti - tecnicamente parlando, il Wti è ora scambiato al di sotto di 70 dollari, con 69 dollari il primo supporto disponibile prima di scendere verso 67,80 e poi 66,40».