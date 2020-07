Borse alla prova recupero. Balzo Atlantia: Benetton pronti a passo indietro su Aspi Tokyo chiude in calo dell'1% su record contagi in città, primo stop di Shanghai dopo otto rialzi. Petrolio giù. Lo spread BTp/Bund risale: appuntamento con Fitch su rating Italia ma non previste sorprese di Andrea Fontana e Eleonora Micheli

Tokyo chiude in calo dell'1% su record contagi in città, primo stop di Shanghai dopo otto rialzi. Petrolio giù. Lo spread BTp/Bund risale: appuntamento con Fitch su rating Italia ma non previste sorprese

Le Borse europee viaggiano in positivo nell'ultima seduta della settimana dopo una partenza cauta : anche Piazza Affari è in rialzo. Tecnologici, alimentare e chimica i comparti a supporto, deboli banche e energia. Sullo sfondo restano però le preoccupazioni per l’andamento dei contagi da coronavirus nel mondo e soprattutto negli Stati Uniti, dove i contagi hanno superato la soglia dei 3 milioni. L’Oms ha avvertito che la diffusione del Covid-19 è fuori controllo, soprattutto in alcuni Stati. Così anche Wall Street ha chiuso contrastata la seduta del 9 luglio e anche i mercati asiatici sono deboli.

A Milano focus su Atlantia e sul dossier Aspi

Piazza Affari, che viene da quattro cali consecutivi così come Londra e Parigi, è alla ricerca del rimbalzo. L’attenzione è rivolta a Atlantia, che dopo lo scivolone di oltre l’8% di ieri, recupera il 3%. Il focus rimane sulla concessione autostradale al gruppo, in ore frenetiche in cui l’esecutivo dovrebbe maturare una decisione. Intanto secondo Il Sole 24 Ore la famiglia Benetton sarebbe pronta a fare un passo indietro cedendo il controllo di Autostrade per l'Italia. Sono ben impostate le StMicroelectronics, con un progresso di oltre il 4%, grazie ai ricavi sopra le previsioni realizzati a giugno o da parte del gruppo asiatico Taiwan Semiconductors Manifacturing Company (+28,8% rispetto a maggio, +40% su giugno 2019). Recuperano anche le Telecom, mentre è timida Ubi così come Intesa Sanpaolo. In una lettera al Corriere della Sera, la presidente di Ubi Letizia Moratti ha ribadito la propria contrarietà a una aggregazione non concordata con Intesa Sanpaolo che limiterebbe la concorrenza tra le banche italiane. Balzo dell'11% per MolMed che torna ad allinearsi al prezzo dell'opa (0,518 euro) lanciato dai giapponesi di AGC: il gruppo asiatico ha accettato le condizioni poste dal Governo italiano per l'acquisizione e andrà avanti nell'operazione per controllate la società di biotech.

Attesa per Fitch su Italia: spread risale a 170 punti

Attesa per il giudizio che in tarda serata Fitch darà sul debito sovrano, adesso pari a 'BBB-'. Non sono comunque previste sorprese dopo il downgrade deciso lo scorso 28 aprile ma il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il Bund di pari durata si attesta a 170 punti base dai 162 punti base del riferimento della vigilia. In leggero aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta in avvio all'1,23% dall'1,22% del finale di ieri.

Cambi, euro in discesa. Petrolio giù

Sul fronte dei cambi, l’euro resta poco sotto la soglia degli 1,13 dollari. La moneta unica passa inoltre di mano a 120,5 yen (121,17 della seduta precedente), mentre il biglietto verde vale 106,8 (107,27). Continua a marciare sulla strada del ribasso il petrolio: il Wti, contratto con consegna ad agosto, è a 39 dollari al barile.

Borsa Tokyo a -1%, record contagi nella capitale giapponese

La Borsa di Tokyoha terminato l’ultima seduta della settimana in calo, seguendo la frenata registrata a Wall Street e il record per il secondo giorno consecutivo dei contagi di coronavirus nella capitale giapponese, rallentando ulteriormente le aspettative di ripresa economica del Paese. Il Nikkei ha segnato una flessione dell'1%.