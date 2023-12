Borsa, a Tokyo chiusura in netto ribasso (-1,68%). Yen ai massimi sul dollaro

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo conclude l’ultima seduta della settimana in calo, a fronte del progressivo rafforzamento dello yen sulle principali valute che mina la sostenibilità dell’export del Made in Japan. Il Nikkei perde l’1,68% a quota 32.307,86, lasciando sul terreno 550 punti. Le previsioni di un graduale allontanamento della politica monetaria ultra espansiva della Banca centrale del Giappone (BoJ) sostengono la divisa nipponica, che si porta ai massimi in 4 mesi sul dollaro, a 143,80, e sull’euro a 155,10.

Il rallentamento dell’export e il ridimensionamento dei consumi pesano sull’economia del Giappone, rivista al ribasso nel periodo luglio-settembre, dopo aver segnato la prima contrazione negativa in quattro trimestri. Secondo i dati governativi diffusi venerdì il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,7% rispetto, rispetto alle stime iniziali dello 0,5% dei precedenti tre mesi; mentre su base annua l’economia si è contratta del 2,9%, più del dato preliminare del 2,1%. I consumi privati, che costituiscono oltre la metà della formazione del Pil, è sceso dello 0,2%, peggio della prima lettura dello 0,04%, mentre sono stati rivisti al rialzo gli investimenti in conto capitale delle aziende, con una diminuzione dello 0,4% rispetto al precedente calo dello 0,6%. Le esportazioni sono cresciute dello 0,4%, più lentamente dello 0,5% segnalato dai dati preliminari, a fronte della frenata della Cina, principale partner di riferimento delle merci Made in Japan. Dati separati del ministero del Lavoro hanno mostrato che i salari reali aggiustati all’inflazione sono scesi del 2,3% su base annua a ottobre, segnando il diciannovesimo mese declino consecutivo, sebbene in modo più lento rispetto alla diminuzione del 2,9% registrata a settembre.

Le Borse cinesi hanno invece aperto la seduta poco mosse, intorno alla parità: l’indice Composite di Shanghai cede 0,82 punti, a quota 2.965,39, mentre quello di Shenzhen si attesta a 1.850,75 punti. Poco mossa anche la Borsa di Hong Kong, che ha aperto territorio positivo: l’indice Hang Seng, in attesa della diffusione del dato sull’inflazione Usa, sale dello 0,17%, a 16.373,44 punti.