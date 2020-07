Borse europee caute. A Milano tonfo Atlantia, cede oltre 9% su rebus concessioni A Piazza Affari bene invece Buzzi, Recordati e Prysmian. Gli indici continentali erano partiti in rialzo, ma hanno poi rallentato il passo e oscillano attorno alla parità. Meglio Francoforte. In Usa focus sui numeri sulle richieste di sussidi di disoccupazione. Spread stabile sotto 165 punti di Stefania Arcudi e Flavia Carletti

A Piazza Affari bene invece Buzzi, Recordati e Prysmian. Gli indici continentali erano partiti in rialzo, ma hanno poi rallentato il passo e oscillano attorno alla parità. Meglio Francoforte. In Usa focus sui numeri sulle richieste di sussidi di disoccupazione. Spread stabile sotto 165 punti

Dopo un avvio positivo, in scia alle piazze asiatiche, le Borse europee rallentano il passo e oscillano attorno alla parità. L'ottimismo per alcuni dati macroeconomici in Cina (in giugno i prezzi al consumo nel Paese asiatico è sceso dello 0,1% su mese mentre ha fatto registrare un +2,5% su anno), è stemperato dal perdurare dei timori sulla pandemia, non ancora sotto controllo, e sulle ricadute sull'economia.

Così Milano, Parigi, Madrid e Londra, che guadagnano circa mezzo punto, oscillano attorno alla parità, mentre Francoforte è controtendenza e guadagna oltre un punto, sostenuta dai dati sulle esportazioni tedesche: a maggio sono scese del 29,7% rispetto allo stesso mese del 2019 a 80,3 miliardi di euro dopo il -31,1 di aprile. Nonostante l'attenzione resti alta sul coronavirus, alla vigilia la Wall Street è stata positiva, con una forte spinta arrivata dal titoli tecnologici che ha permesso al Nasdaq di chiudere su nuovi massimi.

Sul Ftse Mib ondata di vendite su Atlantia

A Piazza Affari tra i titoli, forti vendite su Atlantia, arrivata a perdere anche più del 7%, all'indomani della decisione della Corte Costituzionale che non ha considerato illegittima l'esclusione di Aspi dalla costruzione del nuovo ponte di Genova. Oggi è previsto un cda della holding per valutare la situazione, mentre nel pomeriggio è in calendario un incontro informale di una delegazione di Autostrade per l'Italia al ministero dei Trasporti sulle concessioni.

Spread stabile sotto i 170 punti

Lo spread con il Bund si è stabilizzato intorno ai 170 punti e il rendimento dei BTp decennali viaggia in area 1,2%, minimi da marzo. Oggi, giovedì 9 luglio, è la quarta e penultima giornata di collocamento del BTp Futura rivolto alle famiglie. Nei primi tre giorni le richieste non hanno superato i 5 miliardi di euro, al momento deludendo in parte le aspettative del Tesoro (con il BTp Italia del 26 maggio le richieste delle famiglie in tre giorni avevano raggiunto 14 miliardi).

Volatilità elevata, oro ai massimi dal 2011

Sui mercati la volatilità resta elevata (indice Vix in area 25 punti), circa il doppio di quella delle fasi tranquille. In questa scia si inserisce il rialzo dell’oro che l’8 luglio ha superato i 1.800 dollari l’oncia (fino a 1.813). Il record a 1.898 dell’agosto 2011 a questo punto non è poi così lontano. L’oro sale sia quando il trend delle Borse è positivo e sia nelle fasi di avversione al rischio (come bene rifugio). Pare avere in questo momento entrambe le forze del mercato a suo vantaggio.

Asia positiva, Tokyo chiude in rialzo

La Borsa di Tokyo conclude le contrattazioni col segno più, spinta dal rialzo degli indici azionari Usa, e malgrado la recente accelerazione dei contagi di coronavirus nella capitale giapponese e il costante aggiornamento del record di infezioni negli Stati Uniti. Il Nikkei segna un progresso dello 0,40%, a quota 22.529,69, con un guadagno di 90 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro a 107,20, e a 121,70 sull'euro.