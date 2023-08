Ultime notizie. Kiev: droni russi contro i granai di Odessa

7:11 Abbattuto drone su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti

Kiev ha tentato di attaccare gli edifici di Mosca nelle prime ore di oggi con tre droni, che sono stati bloccati e distrutti. Lo afferma in una nota riportata dalla Tass il ministero della Difesa russo. «L’attacco terroristico su Mosca ha coinvolto tre droni. Due sono stati distrutti dalle difese aeree sul Mozhaisky e Khimkinsky della regione di Mosca, mentre il terzo è stato bloccato dalla guerra elettronica e ha perso il controllo, schiantandosi contro un edificio in costruzione della capitale», si legge nel comunicato. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi ai voli in partenza e in arrivo. Numerose le segnalazioni di esplosioni in città, dove al momento la situazione sarebbe comunque tranquilla e non si registrerebbero feriti.