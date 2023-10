Ultime notizie. Terremoti in Afghanistan, 15 morti. Ucraina, esplode auto segretario locale «Russia Unita» a Kherson

08:12 Nobel: fratello Mohammadi, ’mia sorella vive per vedere un Iran libero’

“Sono 30 anni che Narges ha messo da parte la sua vita per un progetto più grande”. Hamidreza Mohammadi, fratello dell’attivista iraniana alla quale è stato conferito il premio Nobel per la Pace, parla così della sorella rinchiusa nel carcere di Evin. “Mia sorella vive per vedere un Iran libero. Apprezzo il suo coraggio e sono con lei. La sua battaglia non è personale, sta lottando per qualcosa di enorme, più grande di ogni sogno singolo: è la libertà di un popolo”, dice al Corriere della Sera Hamidreza, che vive a Oslo. Hamidreza Mohammadi racconta di aver parlato con sua sorella l’ultima volta “due anni fa, quando è uscita dal carcere per qualche giorno per un grave problema cardiaco” e denuncia come “ora” non possa “né scriverle, né chiamarla”, una “tortura”.

E, aggiunge, “i miei nipoti non vedono la madre da otto anni”. Alla domanda su cosa Narges gli abbia raccontato del carcere, il fratello risponde denunciando “torture” e “violenze”. “Ha sofferto molto l’isolamento che nel suo caso è durato mesi - dice nell’intervista - L’hanno chiusa in una cella in cui non poteva dormire sdraiata tanto era piccola”.