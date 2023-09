Ultime notizie. Kiev, assalto con successo delle forze armate vicino Bakhmut. FT, per Usa ministro Difesa cinese è sotto indagine

07:12 Russia-Nord Corea: Kim Jong Un visita fabbrica aerei militari russi

Il leader nordcoreano Kim Jong Un durante il suo lungo viaggio in Russia si è fermato in una città dell’estremo oriente per vedere una fabbrica che costruisce aerei da combattimento, il che suggerisce il suo interesse per le armi sofisticate russe. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno messo in guardia Mosca e Pyongyang dal procedere con accordi vietati sul trasferimento di armi.

I media russi hanno mostrato che Kim sarebbe arrivato venerdì a Komsomolsk-on-Amur e avrebbe detto che avrebbe visitato uno stabilimento che produce aerei da combattimento Su-35 e Su-57. Esperti stranieri affermano che la Russia vuole che Kim aiuti a ricostituire le sue scorte di armi esaurite dalla guerra in Ucraina. Kim in cambio potrebbe volere l'aiuto russo per modernizzare la sua aeronautica e la sua marina, nonché per migliorare la tecnologia militare della Corea del Nord.