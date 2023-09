Ultime notizie. Kim Jong Un arrivato in Russia. L’inviato del Papa Matteo Zuppi a Pechino

Le violente inondazioni provocate dalle piogge torrenziali innescate dal passaggio dell'uragano Daniel hanno provocato un disastro nella Libia orientale, in particolare a Derna, dove si contano “almeno 2.000 morti” e si parla di 7.000 dispersi. Il leader nordcoreano Kim Jong Un è arrivato in Russia per un incontro con il presidente Vladimir Putin che probabilmente si concentrerà sull'intenzione di Mosca di acquistare munizioni per ricostituire le riserve prosciugate dalla guerra in Ucraina.