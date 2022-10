Ultime notizie. Meloni al lavoro sul dossier energia. Von der Leyen: serve risposta comune Ue

9:47 Rampelli: un passaggio di consegne morbido è indispensabile

Sul passaggio di consegne tra Draghi e Meloni «non enfatizzerei. C’è un passaggio di consegne più morbido rispetto a stagioni precedenti anche per le condizioni drammatiche in cui ci troviamo. È indispensabile perchè non esiste un governo Meloni nè un Parlamento proclamato». Lo ha detto Fabio Rampelli a Sabato Anch’io, su RadioUno. «Draghi è il presidente del Consiglio per gli affari correnti, presupponendo che il presidente della Repubblica darà l’incarico alla Meloni c’è dialogo e collaborazione. Quando Draghi va in Europa rappresenta una maggioranza che non c’è più, deve per forza relazionarsi con chi domani avrà il compito di guidare il governo», ha spiegato l’esponente di FdI.