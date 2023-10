Ultime notizie. Egitto: 100 feriti in maxi incendio in stazione polizia a Ismalia, si temono morti. Bbc, raid aerei turchi contro postazioni dei curdi in Iraq

08:54 Borrell, per noi europei guerra è minaccia esistenziale

La guerra in Ucraina “sta avendo conseguenze profonde per tutto il mondo, ma per noi europei è una minaccia esistenziale. E forse non è vista così da tutti nel mondo”. Lo dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, incontrando brevemente la stampa a Kiev al fianco del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, prima del Consiglio Esteri informale che si riunisce oggi nella capitale ucraina.

“Per questo - continua - dobbiamo continuare a sostenervi. Stiamo discutendo con i nostri amici e alleati americani: sono sicuro che questa decisione verrà rivalutata”, conclude riferendosi all’accordo trovato dal Congresso americano per evitare lo shutdown, che non prevede fondi per Kiev.