Ultime notizie mondo. Ue, Mosca blocca il grano ucraino per tornaconto economico. Podolyak: nessun ruolo mediazione per il Papa, è filorusso ﻿

9:38 Dombrovskis, su Ucraina in Ue non si esageri tema dimensioni

“Se nel 2004 l’Ue ha potuto assorbire dieci Paesi compresa la Polonia, non dovrebbero esserci ragioni fondamentali per cui non si dovrebbe essere in grado di assorbire un paese delle dimensioni della Polonia, quindi non si dovrebbe esagerare l’argomento” delle grandi dimensioni dell’Ucraina e della capacità dell’Ue di assorbirla nel processo di allargamento. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, nel corso di un punto stampa a Vilnius. “L’allargamento è un processo basato sul merito - ha sottolineato poi Dombrovskis -. Siamo in stretto contatto con il governo ucraino per garantire il rispetto di tutte e sette le fasi di preadesione delineate nel parere della Commissione sulla domanda di adesione dell’Ucraina. Una valutazione dei progressi complessivi dell’Ucraina come paese candidato sarà presentata in ottobre come parte del pacchetto annuale sull’allargamento. Servirà da base per le decisioni del Consiglio europeo sulle fasi future del processo di adesione dell’Ucraina”.