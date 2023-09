Ultime notizie dal mondo. Stoltenberg a Kiev, vertice con Zelensky. «Mosca bombarda centrale elettrica nel Sud»

14:42 Migranti: Berlino aprirà hangar di ex aeroporto per accoglienza

Non si ferma il flusso di migranti in Germania e in particolare a Berlino dove in 10.000 quest’anno hanno fatto richiesta di asilo. La capitale tedesca sta però esaurendo gli spazi per accogliere i nuovi arrivi. L’ex ospedale psichiatrico nel quartiere Reinickendorf, trasformato nel 2019 nel centro di registrazione della città per richiedenti asilo, può ospitare fino a 1.000 migranti, ma a oggi è pieno. I funzionari hanno messo a disposizione altri 80 posti letto in una chiesa all’interno dell’edificio. Oltre a questo, ci sono altri 100 centri di accoglienza per richiedenti asilo a Berlino, ma anche questi sono al limite della capienza. Per questo il governo statale di Berlino ha dichiarato che aprirà un hangar nell’ex aeroporto di Tempelhof per fare spazio ai migranti, allestirà una grande tenda presso il centro di registrazione dei richiedenti asilo e aprirà un ex negozio di ferramenta, oltre ad alberghi e ostelli per fornire altri 5.500 posti letto per i migranti che la città prevede che arriveranno entro la fine dell’anno. Anche negli asili e nelle scuole non ci sono abbastanza posti. Oltre ai richiedenti asilo, quest’anno Berlino ha accolto anche altri 11.000 rifugiati ucraini in fuga dalla guerra in Russia.