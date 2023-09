Ultime notizie dal mondo. Kiev conferma: «Wagner tornata nei territori occupati». Spagna: il Congresso boccia Feijòo

12:24 Ue,servono 200 miliardi per target connettività e 5G a 2030

- Nell’Ue le reti in fibra necessarie a dare connettività gigabit, raggiungono solo il 56% delle abitazioni, mentre la copertura 5G e all’81% della popolazione, scendendo al 51% nelle zone rurali. Gli obiettivi Ue per il 2030 sono di una copertura gigabit disponibile per tutti e reti 5G in tutte le aree popolate. Il 55% delle abitazioni in aree rurali non è coperto da alcuna rete avanzata e il 9% neppure da rete fissa. E’ quanto emerge nel primo rapporto della Commissione europea sul decennio digitale, che stima in 200 miliardi di euro per raggiungere l’obiettivo di piena copertura gigabit nell’Ue e del 5G in tutte le aree popolate.