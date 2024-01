Ultime notizie dal mondo. Netanyahu: «Il conflitto durerà ancora molti mesi». Israele e Palestina invitati a Consiglio Ue

17:22 Gallant, «non permetteremo che il mondo dimentichi gli ostaggi»

“Sono passati 100 giorni da quando i nostri cari sono stati presi in ostaggio a Gaza. Non permetteremo che il mondo li dimentichi. Non li lasceremo indietro”: lo ha affermato oggi il ministro della difesa Yoav Gallant mentre da ieri, in una piazza di Tel Aviv, è in corso una affollata manifestazione in loro sostegno. “Noi non ci fermeremo fino a quando Hamas non sarà stato sconfitto. Il nostro esercito sta combattendo la guerra più giusta in tutta la nostra storia. Abbiamo di fronte un nemico brutale, mentre noi continuiamo a combattere secondo standard morali e professionistici, adottando misure che distinguono fra la popolazione civile ed i terroristi. Non ci fermeremo - ha ribadito - finche’ avremo vinto”