Ultime notizie. Kiev rivendica attacchi al ponte di Crimea. Usa chiedono all'Iran di non vendere più droni alla Russia

Argentina annuncia un nuovo accordo sui prezzi per 90 giorni

Il governo argentino ha annunciato un nuovo accordo sui prezzi per 90 giorni. L’annuncio è stato dato dal capo della nuovissima Unità di rinegoziazione dei prezzi e direttore generale delle Dogane, Guillermo Michel. Insieme a questo accordo sui prezzi, parallelamente “si sta sviluppando un meccanismo di sgravi fiscali per le imprese, con l’obiettivo che non trasferiscano sulle tavole degli argentini l’impatto dell’aumento del dollaro ufficiale”, ha spiegato Michel.

Il governo sta negoziando in particolare un accordo con i produttori di carne per stabilire nuovi prezzi e volumi del cibo in grado di rifornire il mercato interno. Con un messaggio sui social, Juan José Bahillo, segretario del ministero dell’Economia per Agricoltura, Allevamento e Pesca, ha però smentito le voci su una possibile sospensione delle esportazioni di carne.

L’inflazione in Argentina è tornata ad accelerare la sua corsa a luglio raggiungendo il 113,4% annuo, secondo i dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (Indec). Il ministro dell’Economia, Sergio Massa, la prossima settimana si recherà a Washington per incontrare le autorità dell’Fmi e negoziare un’estensione degli esborsi. Secondo fonti del dicastero, l’Argentina “cerca di negoziare” un’estensione degli esborsi, a circa 10,5 miliardi di dollari, invece dei 7,5 miliardi di dollari che l’Fmi prevede di erogare. L’obiettivo è quello di ingrossare le riserve ed essere in grado di intervenire nel mercato dei cambi finanziari.