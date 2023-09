Ultime notizie. Mosca accusa Kiev: «Sventato attacco con droni al ponte di Crimea»

9:22 Medvedev: «Biden, Macron e Meloni complici dei nazisti»

Il presidente americano Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e la premier Giorgia Meloni sono alcuni tra i leader mondiali “complici diretti” dei nazisti: lo scrive questa mattina sul suo canale Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev.

“I leader dell’’Ucraina’ banderiniana parlano sempre più spesso della necessità di ’consegnare tutti i russi alla giustizia’ (è chiaro che per ’russi’ intendono l’intera popolazione del nostro Paese, indipendentemente dalla nazionalità) - afferma l’ex presidente e premier russo riferendosi al nazionalista ucraino Stepan Bandera -. Questo è già successo da qualche parte, eh?”.

“Bandero-Ucraina è sostenuta da quasi tutti i capi dei Paesi occidentali. Pertanto Biden, (il premier canadese Justin, ndr) Trudeau, (il premier britannico Rishi, ndr) Sunak, Scholz, Macron, Meloni, e anche i leader della Polonia più vile, dei Paesi scandinavi ossificati, del Giappone militarista, degli animali marsupiali dell’Australia e della Nuova Zelanda e di altre pulci pestilenziali come il Baltico, sono complici diretti ed evidenti dei nazisti. E dovrebbero essere trattti come leader dei Paesi della coalizione nazista”, prosegue Medvedev. “Non per abbandonarsi a dolci fantasticherie, su come ci riconcilieremo e vivremo in una grande famiglia poliamorosa, non binaria e non di genere”, conclude.