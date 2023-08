Ultime notizie. L’Ucraina celebra il giorno dell’indipendenza. Timori sulla festa

7:36 Ucraina celebra il giorno dell’indipendenza. Timori sulla festa

L’Ucraina celebra oggi la sua Festa dell’indipendenza in sordina, tra timori di attacchi ai civili. “Felice Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina! Il giorno dei liberi, dei forti e dei fieri. La giornata dei pari. Uomini e donne ucraini. In tutto il nostro Paese. In questa lotta, tutti contano. Perché la lotta è per qualcosa che è importante per tutti. Un’Ucraina indipendente”. Così sul social X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Ieri i droni ucraini hanno attaccato Mosca e Belgorod, quelli russi la regione ucraina di Sumy, dove, secondo il governatore, sarebbero morti tre civili in un attacco a una scuola. Mosca promette che i raid ucraini «non saranno lasciati senza risposta». Mentre i russi alzavano la bandiera sul villaggio di Robotyne, Kiev ha attaccato la Crimea. Putin in collegamento con il vertice dei Brics, ha ribadito che l’intervento russo in Ucraina è stato motivato dal desiderio di «fermare la guerra di sterminio intrapresa dall’Occidente».