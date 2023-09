Ultime notizie. Russia abbatte 2 droni ucraini in regioni vicino a Mosca. Kiev: il leader ceceno Kadyrov è in gravi condizioni

09:40 Grossi (Aiea), inconcepibile commercio di tecnologia nucleare tra Russia e Nordcorea

L’Aiea considera inconcepibile che la Russia si impegni nel commercio di tecnologia bellica nucleare con la Corea del Nord. In un’intervista con l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Mariano Grossi ha detto di non credere che uno stato dotato di armi nucleari, come la Russia, riconosciuto nel Trattato di non proliferazione “si impegnerebbe nel commercio o nel trasferimento di tecnologia nucleare bellica in un paese che è di fatto al di fuori del regime”.

“Non riesco a concepire che ci si impegni in scambi commerciali o in scambi (di tecnologia di armi nucleari) con un paese che ha una relazione così problematica con il regime di non proliferazione come la Corea del Nord”, ha ribadito Grossi, insistendo sul fatto che la Russia, nei suoi rapporti con la Corea del Nord, resta consapevole dei suoi obblighi come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Grossi ritiene invece che la Russia possa “aiutare” la Corea del Nord a impegnarsi con l’Aiea o creare “percorsi di costruzione della fiducia”, ora interrotti, tra la Corea del Nord ed altri paesi, tra cui la Corea del Sud. Quanto alla parziale apertura del confine da parte della Corea del Nord dopo oltre tre anni di limitazioni dovute al Covid-19, Grossi si è limitato a dire che l’Aiea non ha avuto discussioni con Pyongyang sul ritorno degli ispettori nucleari dell’agenzia, che sono stati espulsi nel 2009.