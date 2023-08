Ultime notizie. Lavrov: armi nucleari deterrente contro minaccia Occidente a Russia

08:33 Thailandia: ex premier in autoesilio tornerà in patria martedì

L’ex primo ministro thailandese, Thaksin Shinawatra, in esilio auto-imposto dal 2008 per sfuggire a una condanna per corruzione, tornerà in patria il prossimo martedì. Lo ha annunciato oggi sui social media la figlia Paetongtarn Shinawatra, che è tra i leader del partito di famiglia Puea Thai, probabile cardine della prossima coalizione di governo.

“Martedì 22 agosto, alle 9, sarò all’aeroporto Don Meuang per accogliere mio padre Thaksin”, ha scritto Paetongtarn. Il ritorno di Thaksin, 74 anni, in patria è ventilato da mesi, e in passato alcune presunte tempistiche sono state poi posticipate. La data annunciata ora è la stessa in cui il candidato premier del Puea Thai, il magnate immobiliare Srettha Thavisin, potrebbe essere eletto dal Parlamento a Camere riunite.