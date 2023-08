Ultime notizie. Ucraina: Danimarca, ok da Usa a invio F-16. Abbattuto drone su Mosca

07:31 Kirby, Biden disposto a incontrare Kim senza precondizioni

Il presidente Usa Joe Biden è disposto a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un “senza precondizioni” sulla denuclearizzazione della penisola coreana. “Non hanno risposto positivamente a quell'offerta, ma è ancora sul tavolo. Siamo disposti a sederci e a negoziare senza precondizioni”, ha detto il portavoce della Sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby in un'intervista alla Kyodo, a poche ore dallo storico summit a tre di Camp David tra Biden, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e il premier giapponese Fumio Kishida. Il rapido sviluppo di capacità nucleari e missilistiche del Nord è tra i principali temi in agenda.

(AP Photo/Alex Brandon)

A differenza del predecessore Donald Trump, che ha incontrato Kim di persona tre volte, Biden e la sua amministrazione hanno cercato di compiere progressi verso la denuclearizzazione attraverso molteplici canali coinvolgendo funzionari, ma non ai massimi livelli. L'offerta di un incontro di alto livello, rivelata da Kirby senza specificare quando sia stata fatta, ha suggerito il rafforzamento degli sforzi della Casa Bianca per raggiungere la Corea del Nord. Riferendosi alla mancanza di risposta di Pyongyang, Kirby ha detto che il Nord “finora non ha mostrato alcun interesse in questo, dobbiamo assicurarci di essere pronti sotto ogni altro aspetto a difendere la nostra sicurezza nazionale e i nostri interessi, così come quelli dei nostri alleati sudcoreani e giapponesi. Ciò significa mettere più capacità nella regione che abbiamo, e prenderemo sicuramente in considerazione di farlo di nuovo in futuro, se necessario”. L'intelligence di Seul ha riferito ieri di aver rilevato segnali secondo cui lo Stato eremita si sta preparando a lanciare un missile balistico intercontinentale, possibile già in concomitanza con l'imminente vertice a tre. Kirby ha osservato sul punto che “potrebbe esserci una sorta di azione provocatoria, ma semplicemente non sappiamo come sarà e non sarebbe un buon uso del nostro tempo preoccuparci troppo di questo”. Alla residenza presidenziale di Camp David, nel Maryland, Biden, Yoon e Kishida accetteranno di potenziare le loro capacità di deterrenza per rispondere meglio alla belligeranza della Corea del Nord e alla crescente potenza militare della Cina, Paesi attivi sempre più in cooperazione con la Russia