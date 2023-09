Ultime notizie. Ucraina, attacco con droni nella regione di Odessa: colpito il porto. Scontri eritrei, Netanyahu convoca task force

9:40 Tajani. «Cina può influire su Putin per una pace giusta»

“Punto fondamentale della missione in Cina è lavorare a costruire la pace in Ucraina convincendo i cinesi a far sì che i russi facciano qualche passo indietro rispetto al loro atteggiamento e la loro presenza in Ucraina”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrando la stampa dopo la messa alla Cattedrale Nord dei Padri Salesiani a Pechino. “Riteniamo che la Cina possa svolgere un ruolo importante per trovare la pace. Credo che il governo cinese possa influire su Putin affinchè torni a più miti consigli e possa dare il via a una stagione che porti a una pace giusta che è l’indipendenza e la libertà per l’Ucraina”, ha spiegato.