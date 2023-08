Ultime notizie. Usa, Giappone e Corea Sud rafforzano sicurezza contro Cina. Hawaii, bilancio incendi sale a 110 morti

L'Ucraina sta lavorando per ottenere un invito al G20 che si terrà in India a settembre, afferma Kiev spiegando di voler essere al vertice per affrontare le sfide seguite alla cessazione da parte della Russia dell'accordo sul grano. Oggi e domani in Ghana vertice dell'Ecowas per “finalizzare i piani di dispiegamento della Forza di attesa per il ripristino dell'ordine costituzionale” in Niger. Il bilancio delle vittime degli incendi alle Hawaii è salito ad almeno 110 morti