Ultime notizie. Paesi Bassi e Danimarca forniranno F-16 all’Ucraina. Cina, in campo la Banca centrale: più prestiti a sostegno dell'economia

12:12 Iron Dome abbatte drone che da Gaza era diretto verso Israele

L’Iron Dome, il sistema di difesa antimissili israeliano, ha intercettato e abbattuto un drone che da Gaza era diretto verso il territorio dello stato ebraico. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui il drone non è entrato in Israele ed è stato subito individuato dal sistema di difesa. “Il drone - ha spiegato - non ha mai costituito una minaccia per i residenti del sud di Israele e per questo, in base alle regole, non sono state attivate le misure di allerta”.