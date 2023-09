Ultime notizie. Droni di Kiev contro Mosca, Crimea e altre 3 regioni. Kim Jong-un lascia la Russia con il suo treno blindato

14:12 Zelensky, arriverà il giorno in cui potremo vivere in pace

“In questi giorni, diverse nostre città avrebbero dovuto celebrare la loro giornata. Naturalmente, non è il momento di festeggiare. Ma arriverà il momento in cui tutti noi, tutti gli ucraini, celebreremo i giorni delle nostre città in pace e in vera sicurezza. Sarà un tempo senza occupanti sul suolo ucraino.

E ringrazio tutti coloro che non sprecano un solo giorno per portare pace e sicurezza in tutta la nostra terra, in ogni città e comunità”, ha scritto su Telegram Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha scritto uno per uno i nomi delle città che non hanno potuto celebrare la loro giornata a causa della guerra e ha affermato: “Tutti hanno bisogno di una vittoria ucraina in egual misura”.