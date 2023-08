Ultime notizie. Mosca, «gli F-16 a Kiev creeranno un'escalation del conflitto»

8:02 Cina, dipendente governativo accusato di spiare per la Cia

La Cina ha accusato un dipendente governativo di spionaggio per conto degli Stati Uniti, in quello che è il secondo episodio del suo genere dopo quello annunciato a inizio agosto su un 52enne di nome Zeng arruolato dalla Cia a Roma. Secondo il ministero della Sicurezza di Stato, il caso coinvolge questa volta un 39enne, ancora sotto inchiesta, di nome Hao che lavorava per un non meglio indentificato ministero. Hao, secondo una nota postata online, stava studiando in Giappone quando ha conosciuto un impiegato dell’ambasciata americana durante una domanda di visto e ha sviluppato “uno stretto rapporto” con lui. L’uomo, in seguito, avrebbe introdotto Hao a un altro collega, un agente della Cia, che lo avrebbe convinto a iniziare a lavorare per l’intelligence americana mentre stava per rientare in Cina.