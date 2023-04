Ultime ore per chiedere il bonus vacanze Inps destinato ai pensionati e ai loro familiari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ultime ore per inviare dal sito dell’Inps la richiesta per ottenere il bonus vacanze Inps 2023. Si tratta di un contributo dedicato ad alcune categorie di pensionati ed esteso anche ai familiari, per usufruire di soggiorni di vacanza in Italia. Il valore del buono è determinato in base all’Isee ed è compreso tra gli 800 e i 1.400 euro. Viene erogato attraverso il concorso “Estate INPSieme Senior”. C’è tempo fino alle ore 12:00 di lunedì 17 aprile per farne richiesta (la finestra per le domande si è aperta il 23 marzo).

La platea dei beneficiari

La misura è riservata ai pensionati iscritti alla: Gestione dipendenti pubblici; Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (come da decreto ministeriale 45 del 2007); Gestione Fondo Postelegrafonici (ex IPOST). Il sostegno copre anche i seguenti familiari del richiedente:coniuge convivente o l’unito civilmente convivente che compare nell’attestazione Isee in cui è presente il titolare del diritto;i figli conviventi disabili gravi (articolo 3, comma 3, della legge 104/92) o invalidi civili al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o certificazione di cecità assoluta o di sordità, che compaiono nell’attestazione Isee del richiedente.

Il pacchetto di proposte

L’Inps ha messo a disposizione 3.850 contributi. Mille da 8 giorni e 7 notti e 2mila da 15 giorni e 14 notti in Italia, riservati ai pensionati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici e al Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; e 250 da 8 giorni e 7 notti e 600 da 15 giorni e 14 notti in Italia, per i pensionati iscritti al Fondo Postelegrafonici.

L’ammontare del contributo

L’ammontare del contributo viene determinato dall’Isee del nucleo familiare che ne fa richiesta. Il valore sarà poi determinato, in misura percentuale, sull’importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo del soggiorno. Gli importi massimi sono: 800 euro per un soggiorno in Italia della durata di 8 giorni e 7 notti; 1.400 euro per un soggiorno in Italia della durata di 15 giorni e 14 notti.

La domanda

Per fare domanda al bando del bonus vacanza occorre essere iscritti nella banca dati dell’Inps come “richiedente” della prestazione. Per l’iscrizione basterà presentare il modulo di richiesta. La domanda va presentata online sul sito dell’Inps attraverso i seguenti sistemi di autenticazione: SPID (Sistema pubblico di identità digitale); CIE (Carta d’identità elettronica); CNS (Carta nazionale dei servizi). Nell’area riservata compare la procedura “Estate INPSieme Senior - Domanda” seguire le istruzioni. Nella sezione “Segui iter domanda” è possibile consultare l’esito del concorso.