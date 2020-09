Fed e Boj deludono i mercati, a Milano forte calo Tim. Si rafforza il dollaro

(REUTERS)

Fed e Bank of Japan raffreddano i mercati, politiche resteranno ultra accomodanti a lungo, ma pochi dettagli. Dollaro in rialzo, petrolio in calo. Spread in rialzo, ma sotto quota 150 punti. A Piazza Affari pochi i titoli in rialzo

Le rassicurazioni della Federal Reserve per il futuro e la previsione di una politica ultra accomodante da parte della Banca del Giappone non bastano al mercato per trovare spunti al rialzo. Così torna un clima di avversione al rischio, con il dollaro che riprende a salire e le Borse europee in calo, con ribassi anche oltre un punto percentuale soprattutto per Milano, con il forte calo di Telecom Italia. Giù di poco più di mezzo punto per Parigi, Francoforte e Londra.

L'attesa riunione della Fed, la prima dopo il cambio di rotta sull'inflazione dell'agosto scorso, non ha fornito nuovi spunti: la banca centrale americana, come atteso, prevede tassi bassi almeno fino al 2023, per sostenere l'economia e il ritorno alla piena occupazione. Ma nessuna altra misura è stata annunciata né sono state definite le mosse che saranno messe in atto per raggiungere l'obiettivo fissato, come nuovi acquisti di titoli. Proprio questa mancanza di dettagli non è piaciuta al mercato, che preferisce a questo punto prendere profitto. Sul mercato valutario, dopo la Fed sono tornati gli acquisti sul dollaro che spinge al ribasso l'euro a 1,176.

Tim la peggiore, giù anche St, si salva Inwit

A Piazza Affari la peggiore è Telecom: il titolo è entrato in contrattazione ed è stato subito fermato con un calo del 7,4% per poi rientrare a -2,5%, con Bloomberg che scrive che l'Antirust europeo potrebbe opporsi alla creazione di una società unica per la rete a banda larga controllata dall'ex monopolista. Nel resto del listino le vendite sono generalizzate, con forti ribassi anche per Stmicroelectronics e su tutti i settori. Pochi i titoli in aumento, tra cui Tenaris e Inwit, che sale di circa mezzo punto.





Spread in rialzo, ma resta sotto 150 punti

Lo spread tra BTp e Bund si allarga sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005413171) e il Bund di pari durata era indicato in avvio a quota 147 punti base, in aumento dai 144 punti del closing di ieri, e poi si è assestato a 146 punti. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che si conferma sotto la soglia dell'1%, ma aumenta allo 0,98% dallo 0,97% dell'ultimo riferimento.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Banca del Giappone resta ultra accomodante

La Banca del Giappone ha deciso di mantenere invariata la sua politica monetaria ultra accomodante: la decisione è ampiamente scontata dal mercato e segue la nomina del nuovo primo ministro Yoshihide Suga. Quest'ultimo ha già annunciato peraltro il suo appoggio al proseguimento dell'attuale politica monetaria della BoJ, volta a stabilizzare i mercati e consentire alle società giapponesi di contrarre prestiti a tassi estremamente bassi. La BoJ ha inoltre deciso di mantenere il suo tasso di interesse negativo dello 0,1% sui depositi bancari e ha riconfermato la sua politica di acquisti illimitati di titoli di stato giapponesi per garantire che i loro rendimenti decennali rimangano intorno allo 0%.

Fed e Boj raffreddano il mercato, Nikkei chiude in calo

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo al termine di una seduta condizionata dagli annunci delle banche centrali. La decisione della Fed di voler mantenere i tassi su livelli molto bassi almeno fino al 2023 e l'annuncio della BoJ di non modificare l'attuale impostazione di politica monetaria hanno raffreddato gli scambi. Così a fine seduta l'Indice Nikkei ha archiviato la giornata con un calo dell 0,67% a 23.319,37 punti. Seduta negativa anche per il più ampio indice Topix che ha chiuso con una flessione dello 0,35% a 1.638,64 punti.