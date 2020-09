Borse europee caute nel giorno delle "tre streghe". Euro in recupero

(James Thew - Fotolia)

Europa ancora debole dopo i ribassi della vigilia. Deboli anche i future di Wall Street. Oggi giornata di scadenze tecniche . Spread in area 144 punti, petrolio in rialzo

Le Borse europee sono dominate dalla volatilità nel giorno delle «tre streghe», ossia un giorno, che si verifica ogni tre mesi, di scadenze tecniche di future, di opzioni su indici e azioni. Milano ha più volte cambiato la direzione di marcia e oscilla attorno alla parità, con lo spread giù a 144 punti, nonostante l’incertezza legata all’esito del referendum e delle amministrative in alcune regioni in calendario nel fine settimana. Poco mosse anche Parigi e Francoforte, mentre Madrid cede circa un punto, affossata dalle banche, nel giorno in cui è stata annunciata la mega-operazione di fusione di Caixabank con Bankia, da cui nascerà il primo gruppo creditizio spagnolo.

La cautela continua a dominare la scena soprattutto dopo che l’Oms ha definito la situazione dei contagi da coronavirus in Europa «molto seria». Preoccupa anche la scena internazionale, mentre negli Stati Uniti democratici e repubblicani ancora non hanno trovato la quadra sul nuovo pacchetto di aiuti a imprese e famiglie da aggiungere al precedente da 2 mila miliardi di dollari.

Wall Street verso avvio piatto

Future poco mossi a Wall Street, dopo la chiusura in calo della vigilia, segnata soprattutto dalle vendite dei titoli tecnologici. Continua a pesare l'incertezza sulla ripresa evidenziata dalla Federal Reserve e quella sui tempi per i vaccini contro il nuovo coronavirus e su un nuovo piano di aiuti, con democratici e repubblicani ancora al lavoro per trovare un accordo prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre. Non incide il dato sul deficit delle partite correnti, che nel secondo trimestre è aumentato più delle attese (+52,9% a 170,5 miliardi di dollari, gli analisti avevano previsto un deficit di 164,2 miliardi).

Euronext in trattativa esclusiva con Lseg per Borsa Italiana

Euronext e Cdp Equity (controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti) hanno avviato trattative esclusive con London Stock Exchange Group per l'acquisizione di Borsa Italiana, insieme a Intesa Sanpaolo. Come si legge in una nota, un'eventuale combinazione darebbe vita a "un player di primo piano nei mercati dei capitali dell'Europa continentale". Nell'ambito dell'operazione, Borsa Italiana manterrebbe le sue attuali funzioni, struttura e relazioni all'interno dell'ecosistema italiano e conserverebbe la sua identità e i suoi punti di forza. L'amministratore delegato italiano di Borsa Italiana entrerebbe a far parte del consiglio di amministrazione di Euronext. L'amministratore delegato di Mts entrerà a far parte del consiglio di amministrazione ampliato, insieme agli altri leader chiave delle grandi business unit e delle funzioni centrali di Euronext, con responsabilità a livello di gruppo per il trading a reddito fisso.

A Milano giù le banche, ancora occhi su Telecom

A Piazza Affari sono ben in calo le azioni delle banche, nonostante il settore sia sotto la lente in tutta Europa dopo la mega operazione annunciata in Spagna, dove è stata varata la fusione tra CaixaBank e Bankia. Nascerà così il primo gruppo del Paese davanti a Santander o Bbva. Inoltre, la guardia rimane alta sulle azioni di Telecom Italia, scivolate alla vigilia del 2,8% sui dubbi circa l’operazione di integrazione con la rete di Open Fiber per problemi di Antitrust europeo. Dubbi non commentato dall'authority eurppea. Nella partita rientra anche Enel, che intanto ha ricevuto l’offerta del fondo Macquarie per cedere la metà della stessa Open Fiber.

Corre Diasorin, recupera Fineco, in evidenza Terna

A Piazza Affari spicca la performance di Diasorin, che corre di oltre il 6%. Rialzano la testa anche le Fineco, dopo la debolezza delle ultime due sedute innescata da un report critico di Ubs, oltre che da scadenze tecniche. Equita ha ribadito un giudizio positivo sulla società, anche a valle di un incontro avuto con i vertici, che hanno delineato prospettive di sviluppo per l’azienda, sia in Italia, sia in Gran Bretagna e forse in altre zone geografiche, come la Germania. Hanno inoltre ripreso a correre le Stmicroelectronics dopo la battuta d’arresto delle ultime sedute, influenzata anche dall’andamento debole dei titoli tech. Sono in evidenza Terna e Nexi, quest’ultime sempre sulla scommessa di imminenti nozze con Sia.