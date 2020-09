Il tonfo del tech affossa Wall Street: peggior seduta da giugno. In rosso anche l’Europa Nel Vecchio continente la migliore è stata Parigi, sostenuta dal piano da 100 miliardi a sostegno dell'economia. A New York si ferma il rally dei tecnologici. L'attività nel settore dei servizi è in contrazione in Spagna e Italia di Paolo Paronetto

La giornata dei mercati

Nel Vecchio continente la migliore è stata Parigi, sostenuta dal piano da 100 miliardi a sostegno dell'economia. A New York si ferma il rally dei tecnologici. L'attività nel settore dei servizi è in contrazione in Spagna e Italia

4' di lettura

Il tonfo di Wall Street, dove gli indici stanno accusando la flessione più marcata da oltre due mesi a causa dello stop del rally del settore tecnologico, ha penalizzato le Borse europee, che nell'ultima parte della seduta hanno prima annullato i guadagni della mattinata e sono poi scivolate in rosso. I listini continentali hanno chiuso quindi sui minimi di seduta, con il FTSE MIB milanese giù dell'1,54%. Unica a limitare in parte i danni è stata Parigi, grazie al piano da 100 miliardi varato dall'Eliseo per sostenere l'economia.

Il Dow Jones ha chiuso in calo del 2,78% a 28.293 punti, il Nasdaq cede il 4,96% a 11.458 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,51% a 3.455 punti. A trascinare al ribasso l’intero listino le pesante flessioni dei big tecnologici, da Apple a Microsoft, da Amazon a Facebook. Tutti reduci, va detto, da un rally durato diversi mesi.

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione di Piazza Affari, Stmicroelectronics (-6,92%), ha sofferto la rotazione generalizzata dei portafogli verso altri comparti, mentre Atlantia (-6,13%) è stata colpita dai realizzi dopo la corsa di ieri nel giorno in cui il cda ha costituito la newco per la scissione di Autostrade per l'Italia. In rialzo invece Exor (+1,83%) e Pirelli & C (+1,22%).

Negli Usa attenzione al mercato del lavoro, calano i sussidi

Sul fronte macro, sussidi alla disoccupazione in calo negli Usa, con le nuove richieste scese nell'ultima settimana di 130mila unità a quota 881mila, meglio delle attese. Il mercato del lavoro americano è comunque sotto i riflettori, con i numeri complessivi che arriveranno nella seduta di venerdì 4 settembre e che sono molto seguiti dalla Fed oltre che dal mercato. «I dati sull’occupazione nel settore privato hanno deluso, crescendo decisamente meno delle attese», ha sottolineato Luigi Nardella di Ceresio Investors. A fine agosto le imprese americane hanno riassunto poco meno della metà dei lavoratori licenziati tra marzo ed aprile. «Il ritorno alla piena occupazione - ha aggiunto - sarà un processo lento, di questo è pienamente consapevole Jerome Powell. Nel suo discorso virtuale alla conferenza di Jackson Hole ha chiaramente esplicitato che l’obiettivo principale della banca centrale è il lavoro, fintanto la disoccupazione non sarà rientrata ai minimi storici pre-Covid l’inflazione non sarà una preoccupazione».

Debole le banche, si salva Fca

A Piazza Affari in rosso le banche, tra cui Banca Pop Er, nel giorno in cui l’istituto ha avuto il via libera a rilevare i 532 sportelli di Intesa Sanpaolo. Fuori dal paniere principale, Banca Mps sotto i riflettori dopo l'ok definitivo da parte della Bce ad operare la scissione parziale dei crediti in sofferenza in favore di Amco. Rocca Salimbeni dovrà a questo punto convocare un'assemblea straordinaria per il varo dell'operazione, che sarà completata entro la fine dell'anno. Acquisti su Fiat Chrysler Automobiles, che beneficia del recupero del settore al traino delle concorrenti francesi: le case transalpine, insieme a tutti i settori più ciclici, hanno beneficiato infatti del piano di rilancio varato dal governo di Parigi. Realizzi su Tiscali, dopo la volata delle ultime sedute.