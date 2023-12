Superbonus, trattativa finale nel governo. Ecco tutte le ipotesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo aver incassato il primo via libera da parte del Senato alla manovra 2024, il governo studia una soluzione per superare le criticità del Superbonus ma una decisione dipenderà dalla tenuta dei conti. Le ipotesi che si sono andate delineando nelle ultime ore sono due: o una soluzione nel decreto Milleproroghe, che giovedì 28 dicembre dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri; o un provvedimento ad hoc. La scadenza di fine anno incombe per i condomini. La proposta non onerosa e senza proroghe di un Sal (Stato di avanzamento lavori) straordinario non è entrata in manovra, ma non sarebbe tramontata del tutto.

Nel capitolo casa del ddl di Bilancio, infatti, non è entrata la proroga sul Superbonus, ma sale la cedolare sugli affitti brevi (al 26%, escluso però il primo immobile in locazione) e le famiglie numerose godranno di priorità per l’accesso al Fondo mutui prima casa. Viene inoltre dato più tempo (fino al 15 gennaio 2024) ai Comuni ritardatari per fissare le aliquote Imu.

Loading...

Il pressing di Forza Italia

Forza Italia continua a insistere perché si trovi una soluzione al Superbonus. «Chiediamo - ha detto il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri - una transizione per chi sta a metà del guado». E il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti ancora una volta è sembrato non chiudere la porta. «Non è che noi viviamo su Marte - ha affermato - ma abbiamo anche i numeri. Abbiamo un problema di tenuta dei conti pubblici da cui poi facciamo dipendere le decisioni».

Giorgetti: "Il Superbonus è come la morfina, andava ridotto subito"

L’ipotesi di un provvedimento ad hoc

Su questo fronte tutto si giocherà nel Consiglio dei ministri. E non è escluso che possa esserci un provvedimento ad hoc che potrebbe contenere, secondo le ultime indiscrezioni, anche una stretta su altre forme di agevolazioni legate alla casa sulle quali in molti potrebbero convergere a fronte del decalage del 110% al 70%.