Ultimi giorni per utilizzare il bonus trasporti

Ultimi giorni per utilizzare i bonus trasporti emessi questo mese prima della sospensione dell'erogazione per esaurimento dei fondi. A inizio settembre, probabilmente ci sarà la possibilità di richiederne altri utilizzando i residui dei voucher di agosto.



Il bonus trasporti edizione 2023 è stato introdotto dal decreto legge 5/2023 e consente di ottenere un voucher del valore massimo di 60 euro con cui acquistare un abbonamento (mensile, plurimensile o annuale) per il trasporto pubblico. Si può ottenere un bonus al mese, ma per più mesi, purché il richiedente sia una persona fisica, anche minorenne, con reddito 2022 non superiore a 20mila euro. Il voucher si ottiene tramite il sito internet bonustrasporti.lavoro.gov.it accedendo con Spid o carta di identità elettronica.

Istituito con Dl del 15 gennaio, convertito in legge il 10 marzo, il bonus è diventato operativo il 17 aprile, inizialmente con una dotazione di 100milioni di euro. I voucher chiesti erodono tale importo, ma alla fine di ogni mese quelli non utilizzati, o usati parzialmente, vengono annullati e i relativi controvalori vengono messi di nuovo a disposizione. Nel frattempo, con decreto interministeriale del 24 luglio, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto e pubblicato il 24 agosto, 2.730.660.28 euro dei 100 milioni sono stati utilizzati, in base a quanto stabilito dal Dl 48/2023, a rimborso delle richieste degli operatori del trasporto pubblico relativamente ai bonus 2022 presentate a gennaio e febbraio 2023 e non coperte dal budget dell'anno scorso.

L'8 agosto, i 97.269.339,72 euro rimanenti si sono esauriti e il ministero ha chiuso temporaneamente il sito per l'erogazione dei bonus. Tuttavia, come confermato dal ministero del Lavoro, i voucher erogati nei primi giorni del mese, quando le risorse erano ancora disponibili, sono pienamente utilizzabili per acquistare un abbonamento presso quasi mille aziende esercenti il trasporto pubblico. La sospensione riguarda solo la parte della piattaforma che assegna i voucher ai cittadini, mentre resta attiva quella per gli operatori che consente loro di verificare i buoni ed emettere gli abbonamenti con sconto.

Eventuali residui per voucher utilizzati parzialmente o non utilizzati verranno messi a disposizione dalle ore 8.00 del 1° settembre tramite il sito bonustrasporti.lavoro.gov.it. Il bonus trasporti ha registrato numeri elevati quest'anno, in soli quattro mesi, di cui solo un paio “in calendario scolastico”: i voucher emessi sono circa 1,9 milioni, oltre 4 milioni sono gli utenti che hanno effettuato l'accesso al portale, oltre la metà dei beneficiari sono under 30.