Ultimo giorno per chiedere il bonus psicologo all’Inps, ecco ora che succede

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Lunedì 24 ottobre è l’ultimo giorno per richiedere all’Inps il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, cosiddetto “Bonus psicologo”. Si tratta di una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica Covid 19 e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. L’importo varia a seconda dell’Isee (il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro). C’è comunque un tetto massimo di 600 euro a persona.

Di fronte al boom delle domande - oltre 340mila le richieste arrivate, secondo un recente aggiornamento, finora all’Inps (di queste ben il 60% riguarda under 30) - potranno essere soddisfatte poco più di una domanda su dieci visto che le risorse, anche dopo i nuovi fondi arrivati con l'ultimo decreto aiuti, non sono sufficienti per una platea così ampia.Il contributo, per il quale erano inizialmente stati stanziati 10 milioni di euro, ha riscontrato un notevole interesse tra i cittadini e il numero crescente di richieste ha portato a un incremento dei fondi per complessivi 25 milioni di euro, grazie alle maggiori risorse introdotte con il Decreto Aiuti bis in vigore dal 1 agosto 2022. A conti fatti le risorse basteranno per circa 41500 italiani, cioè il 12% di chi ha fatto domanda.



Loading...

Come fare domanda

La richiesta va inoltrata in via telematica all’ente di previdenza. Si accede al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile a partire dalla home page del sito, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Per accedere alla procedura è necessario disporre delle credenziali SPID almeno di II livello, CIE o CNS. Si può fare domanda anche tramite il servizio di contact center multicanale raggiungibile da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 a pagamento secondo la tariffa stabilita dal proprio gestore di telefonia. La finestra per fare domanda si è aperta il 25 luglio.

Il prossimo step: le graduatorie

Il prossimo passaggio, una volta chiusa la finestra per fare richiesta all’Inps, è quello di stilare le graduatorie regionali/provinciali (nel caso di Trento e Bolzano) finali per l'assegnazione del beneficio. Il tutto avviene nei limiti di budget.

I criteri

Le rispettive graduatorie regionali/provinciali terranno conto del valore Isee e, a parità di valore Isee, dell'ordine di presentazione. Superato il limite di budget, non potranno essere finanziate ulteriori domande, fatta salva l'eventuale riassegnazione di risorse non utilizzate (art. 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022) o un eventuale successivo incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali da trasferire all'Istituto.Il completamento della definizione della graduatoria verrà comunicato con un messaggio da parte dell’istituto di previdenza.