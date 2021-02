Draghi incontra Lega e M5s. Salvini: non abbiamo posto condizioni. Di Maio: posta in gioco alta, saremo responsabili

9:21 Meloni: non voterò a favore, sarò la sentinella

«Non posso governare con il Pd e il M5S, dal quale mi divide tutto. E non voglio far passare per inevitabili troppe cose che non lo sono». Così Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere della Sera, ribadisce il suo no al governo Draghi: «Non voteremo per il governo, poi il tipo di opposizione dipenderà dal quadro generale, dalla squadra, dal programma, dalla discontinuità con il governo precedente». «È sempre bene - afferma - che esista un'opposizione in una democrazia. Lo è perfino per chi governa, e l'ho detto anche al presidente incaricato. È bene avere una sentinella, una voce libera, qualcuno che non deve seguire una linea per forza, in un senso o nell'altro. A Draghi ho assicurato che se un provvedimento ci convince ci saremo, anche se si tratterà di votare in passaggi difficili per altri. E lo faremo senza chiedere nulla in cambio»