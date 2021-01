Ultimo giorno per le iscrizioni al prossimo anno Scade stasera, 25 gennaio, alle ore 20 il termine per segnarsi alle prime classi di elementari, medie e superiori. Al 19 gennaio inoltrato 1 milione di domande di Cl.T.

Scade stasera, 25 gennaio, alle ore 20 il termine per segnarsi alle prime classi di elementari, medie e superiori. Al 19 gennaio, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero dell’Istruzione, avevano inoltrato la domanda 1 milione di famiglie. Le iscrizioni on line si sono aperte lo scorso 4 gennaio, e negli anni interessano una platea di circa 1,4 milioni di studenti. Dal 2102 la procedura è on line. Non ovunque, però. L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per le scuole paritarie. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea, tra gli altri, per la scuola dell’infanzia.

Le regole

Per eseguire la procedura occorre aver effettuato la preventiva registrazione al portale, attiva già dal 19 dicembre 2020 e per tutta la durata del periodo delle iscrizioni. Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.

Niente click-day

Inoltrare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte della scuola. Le iscrizioni online riguardano le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado e i Centri di formazione professionale regionali che hanno aderito.