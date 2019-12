Ultimo saldo per Imu e Tasi prima della fusione nel 2020

IL LIVELLO DEL PRELIEVO Le aliquote Imu e Tasi previste per le diverse tipologie di immobili nel 2019 e in discussione con la manovra per il 2020. <span id="U20825317191oPH" style="font-family:'Sole Serif Text RgIt';font-weight:normal;font-style:italic;">Note: (*) Nei Comuni che applicano la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille; (**) Aliquota massima non prevista; (***) Esente</span>

Il saldo di quest’anno sarà anche l’ultimo in cui gli inquilini e gli altri occupanti degli immobili – come i comodatari – dovranno versare la propria quota della Tasi (dal 10 al 30% secondo la delibera comunale; 10% se il Comune non ha deciso nulla in merito). Dal 2020 l’importo ricadrà sul proprietario, e ci sarà anche un rincaro, perché gli inquilini che usano la casa come abitazione principale dal 2016 non pagano la propria fetta di Tasi. L’effetto è stimato in 14,5 milioni dalla relazione tecnica al disegno di legge di Bilancio. Più in generale, sparirà anche la vaga idea di service tax rappresentata dalla Tasi come tributo sui servizi comunali indivisibili e ci sarà un prelievo di tipo puramente patrimoniale.

Alcuni contribuenti, in realtà, sperimenteranno il passaggio dalla Tasi all’Imu già lunedì. Capiterà nei Comuni che quest’anno hanno azzerato la Tasi su alcuni tipi di fabbricato sostituendola con l’Imu. La maggior parte dei proprietari, comunque, dovrà ancora usare i codici tributo della Tasi (come il 3961 per gli «Altri fabbricati»).

E i codici non saranno dismessi per molto tempo, perché dovranno essere utilizzati dai ritardatari in caso di ravvedimento – ricordiamo che nei primi 14 giorni si paga solo lo 0,1% di sanzione in più al giorno – e nelle ipotesi di contestazioni da parte del Comune.

Aliquote massime invariate

Se tutto andrà secondo i piani e il Parlamento approverà la manovra così com’è ora, l’appuntamento di lunedì prossimo sarà il penultimo in cui i contribuenti dovranno decrittare le delibere dei Comuni, spesso scritte a “schema libero”, senza tabelle riepilogative e con allegati non di rado annotati o completati a mano.

È solo dal 2021, infatti, che gli amministratori locali dovranno inserire le aliquote in un’applicazione sul Portale del federalismo fiscale, che genererà un «prospetto delle aliquote» più leggibile. È rientrata, invece, l’ipotesi di una stretta per legge sulle “doppie” abitazioni principali possedute da coniugi in Comuni diversi, per le quali - peraltro - già oggi gli uffici tributi locali possono contestare l’assenza di dimora.