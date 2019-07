Ultimo saluto a Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana

«I suoi colleghi riferiscono di come incarnasse a perfezione la missione del carabiniere, con competenza e destrezza ma anche con una dedizione e una cura della persona superiori a ogni regolamento scritto; era capace di vegliare una notte intera in ospedale, accanto a una madre vedova e alla figlia, o di provvedere ai pasti e alla dignità dei criminali arrestati. Il suo sorriso ha occupato in questi giorni le prime pagine dei giornali, testimonianza di una non comune capacità di donare amore, amicizia, gioia. Era la sua vita, perciò ha potuto servire la vita fino alla fine, offrendo una lezione indimenticabile che lascia senza parole e ha fermato l'Italia, con una partecipazione di popolo poche volte registrata».

Una sorta di appello è quello arrivato dalle parole del comandante dell'Arma dei carabinieri, il generale Giovanni Nistri. «Giusti i dibattiti ma oggi teniamoli fuori». Mario è «morto per tutelare i diritti di tutti, anche di una persona arrestata: insieme con lui chiediamo rispetto per tutti gli altri carabinieri che fanno il suo stesso lavoro».

Nell'ordinanza con cui il gip di Roma ha ribadito il carcere per i due americani accusati dell' omicidio viene sottolineata la «totale incosapevolezza del disvalore delle proprie azioni come apparso evidente anche nel corso degli interrogatori durante i quali nessun dei due ha dimostrato di aver compreso la gravità delle conseguenze delle loro condotte, mostrando una immaturità eccessiva anche rispetto alla giovane età». Risulta concreto il pericolo di reiterazione del reato alla luce «delle modalità e circostanze del fatto e in particolare della disponibilità di armi di elevata potenzialità offensiva», scrive il gip di Roma nell'ordinanza con cui ha ribadito il carcere per i due californiani.

«Fermati siamo carabinieri, basta». È quanto avrebbe urlato il vicebrigadiere a Finnegan Lee Elder durante l'aggressione mortale. A

riferirlo il suo collega nell'annotazione sull'intervento contenuta nell'ordinanza di convalida del fermo. «Il vicebrigadiere Cerciello Rega, a breve distanza da me, - dice il collega - ingaggiava una colluttazione con l'altro giovane e ricordo di aver sentito le urla del mio collega che profferiva testuali parole: fermati siamo carabinieri, basta».