Ulturale conquista il mondo con le cravatte scaramantiche

«Mi scervellavo per rendere più creativo l’accessorio più venduto al mondo e meno indossato - racconta Giancarlo Auriemma, responsabile commerciale di Ulturale -, ma le possibilità di sbizzarrirsi sembravano limitate al nodo. Finché una notte mi è apparsa in sogno la cravatta che poi abbiamo brevettato. Erano le 4 del mattino, ma non potevo aspettare, e ho chiamato subito gli altri soci». A quell’ora, si sa, si fa fatica ad apprezzare qualunque cosa, creatività compresa, e i soci ci hanno dormito sopra. La mattina dopo, tuttavia, all’idea è stato finalmente riconosciuto il suo giusto valore. Ora la cravatta, oltre che a Napoli, si trova anche nei negozi al centro di Roma e di Milano, e la sua forza scaramantica viaggia anche in rete, dove si può acquistare nell’e-store dell’azienda. Ulturale esporta anche in Giappone e in Corea, dove, in realtà, più che il corno attrae l’eleganza made in Napoli, fuori discussione e celebre in tutto il mondo.

I creatori, naturalmente, hanno pensato anche alle donne. Per loro, dunque, foulard con ferri di cavallo, cornetti, gufetti e dea bendata con cornucopia: tutti rigorosamente in pura seta, perché lo stile non si sacrifica neppure sull’altare della buona sorte. Molte approfittano per regalarsi un po’ di fortuna quando vanno in negozio per regalare al marito l’unico cornetto che può gradire: «Sono molte le donne che pensano a questo cadeau - dice la manager dell’impresa Nadia Amideo - e già che ci sono fanno un regalo anche a loro stesse ». Perché la scaramanzia è qualcosa che unisce ben oltre il genere.