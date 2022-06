Ulysse Nardin rivisita Freak, modello senza lancette e corona

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

È ancora una volta il Freak ad accendere i riflettori sulla produzione di Ulysse Nardin. A oltre 20 venti anni dal suo lancio, infatti, l’orologio “senza lancette e senza corona” continua ad alimentare i progetti più audaci del brand, spingendo sempre più avanti la visione avanguardistica della tecnica orologiera. L’ultima sfida messa a punto nelle due sedi operative di Ulysse Nardin, a Le Locle e La Chaux-de-Fonds, è il Freak S, presentato a Watches and Wonders 2022. Come i modelli che lo hanno preceduto, segna l’ora e i minuti grazie alla rotazione del proprio movimento, che compie un giro completo su sé stesso in un’ora all’interno della cassa.

Ma la tecnologia che lo supporta è completamente nuova. Basato sul calibro di manifattura UN-251, il Freak S presenta per la prima volta un doppio bilanciere: due oscillatori Xxl in silicio inclinati di 20° e collegati a un differenziale verticale che riproduce la media della loro velocità ottimizzandone la marcia. Vengono dal vasto patrimonio tecnico della casa il sistema di carica “Grinder” del movimento, più efficace rispetto a quello tradizionale, e la tecnologia DiamonSil, un rivoluzionario trattamento a base di diamante artificiale sulle componenti in silicio dello scappamento, che ne migliora le prestazioni. L’orologio viene proposto con cassa di 45 mm in ceramica nera, titanio Dlc e oro rosa.