Umana entra nella Fondazione Roma Expo 2030

La società di servizi per la gestione delle risorse umane Umana entra ufficialmente a far parte della Fondazione Roma Expo 2030 in qualità di Partner. Fondata da Unindustria, CNA Roma, Coldiretti Roma, Confcommercio Roma, Federlazio, Ance Roma-ACER e Confesercenti, la Fondazione Roma Expo 2030 ha come obiettivo quello di sostenere la candidatura di Roma con un progetto condiviso da tutto il sistema imprenditoriale della Città.

«La decisione di aderire alla Fondazione Roma Expo 2030 – spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana – è stata una scelta naturale per Umana, che vede nell’Expo una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo del sistema Paese e di Roma in particolare. Un progetto che sposa l’impegno verso lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e la valorizzazione delle risorse umane e che consentirebbe di mostrare a un pubblico internazionale le nostre eccellenze, la ricchezza culturale e le soluzioni innovative nel campo dell’ambiente e dello sviluppo urbano di cui siamo capaci. Crediamo che alla base di Expo 2030 ci sia la condivisione di conoscenze, esperienze e best practice e siamo orgogliosi di sostenere le numerose iniziative in atto per favorire lo sviluppo di progetti a lungo termine che lascino un’impronta positiva sulla comunità e benefici tangibili non solo per Roma, ma per l’Italia intera».

La città che ospiterà l’esposizione universale del 2030 sarà scelta attraverso il voto segreto di 171 paesi. Il Bureau International des Expositions annuncerà il nome del vincitore il 28 novembre 2023 a Parigi.