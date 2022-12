Umberto Bossi portato in ospedale dopo un malore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Umberto Bossi ha avuto un malore nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese. Il fondatore della Lega non sarebbe in pericolo di vita, ma viste le sue condizioni di salute, da molti anni critiche, i medici avrebbero suggerito un ricovero in ospedale per una valutazione approfondita della situazione. A Gemonio è stata chiamata una ambulanza del 118. Umberto Bossi, 81 anni compiuti a settembre è stato eletto deputato alle elezioni del 26 settembre scorso, dopo che in un primo momento era parso essere escluso.

Proprio le condizioni di salute gli hanno impedito di essere presente a Montecitorio. Dopo l’aneurisma che l’aveva tenuto tra la vita e la morte nel 2004, Bossi era rimasto vittima tre anni fa di una caduta in casa che l’aveva costretto a un lungo periodo di cura e riabilitazione. Era però ricomparso in Parlamento in occasione della seconda elezione a presidente della repubblica di Sergio Mattarella.