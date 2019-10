Umbria - Trekking e degustazioni lungo le strade dell’olio

Fino al 24 novembre in Umbria c'è Frantoi Aperti, la manifestazione che racconta, attraverso l'Olio Extravergine di Oliva Dop, il territorio, i suoi produttori, le tante eccellenze enogastronomiche, i borghi ad alta vocazione olivicola e rurale. In ogni borgo medioevale, aderente alla manifestazione itinerante, si potrà degustare l'olio extravergine di oliva appena franto, partecipare a percorsi e occasioni di assaggio, ma anche a uno dei tanti brunch organizzati in luoghi speciali come abbazie, conventi, cascine. Non mancheranno visite guidate ai monumenti e ai centri storici e trekking tra gli ulivi.