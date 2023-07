Umbria - Giro in carrozza per le campagne di Assisi

Scoprire il fascino di Assisi con un giro in carrozza attraverso le stradine del borgo e le campagne circostanti. E' un’esperienza di totale relax e immersi nella natura. Al ritmo degli zoccoli dei cavalli, si può scoprire un itinerario suggestivo, scendendo dalla carrozza per visitare luoghi iconici come il Santuario Francescano di Rivotorto e la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il tutto si svolgerà all’ombra del Monte Subasio, che domina la valle umbra.

18/21 20/21 Menu