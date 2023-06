Umbria - Perugia - UmbriaJazz

Quest'anno il più famoso dei festival dedicati alla musica jazz compie 50 anni. Così a Perugia si lavora a Umbria Jazz 50th Anniversary in programma dal 7 al 16 luglio. Questa grande kermesse nei suoi tratti generali esordì nel 2003 ed è stata consolidata, aggiornata e migliorata con il passare delle edizioni. Il crescente successo di Umbria Jazz si deve anche alla sua formula che si allarga a tre diverse angolazioni non solo musicali ma ambientali e artistiche. Oltre alla musica nei teatri e nelle arene c'è quella nelle piazze all'aperto e gratuito. A Piazza IV Novembre si sono poi aggiunti, ormai da molti anni, gli spazi nei Giardini Carducci e poi in tanti altri luoghi della città senza trascurare . Dal legame con la gastronomia a quello con il mondo dei giovani ai quali Umbria Jazz dedica spazi importanti per dare un supporto concreto al jazz di domani creando opportunità di crescita, sia artistica sia professionale. Anche quest'anno parallelamente al Festival si svolgono (è la trentaseiesima volta) le Clinics del Berklee College of Music di Boston, che offrono agli iscritti, che arrivano a Perugia da tutto il mondo, la possibilità di perfezionarsi con docenti e un metodo didattico tra i più prestigiosi al mondo.

