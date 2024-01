Umbria / Borghi dell’Eremo

I Borghi dell’Eremo è una tenuta di 500 ettari immersa nel verde delle colline tra l’Umbria e la Toscana. Situata a Piegaro a 40 minuti da Perugia è composta da 3 antichi Borghi, San Giovanni, La Crocicchia e Corvignano che ospitano rispettivamente diverse tipologie di suite, spazi interni ed esterni e ville. I Borghi dell’Eremo sorge in un antico crocevia che garantiva alle popolazioni etrusche un passaggio sicuro tra Chiusi e Perugia. In questa area, denominata Monte Reale, venne fondata nel XII secolo un’Abbazia denominata San Giovanni dell’Eremo, dove i monaci camaldolesi si dedicavano alla fusione del vetro secondo una tecnica ereditata dai romani. Durante i secoli l’abbazia divenne una florida tenuta dalla quale Curia ricavava proventi dal taglio dei boschi e dalle produzioni agricole, fino a diventare una proprietà privata delle diverse famiglie Moretti, Cofano e Galletti che si sono avvicendate su questo territorio. La Famiglia Galletti, attuale proprietaria, ha iniziato la ristrutturazione della tenuta cominciando con l’azienda agricola recuperando centinaia di olivi abbandonati e piantumando nuovi alberi da frutto. Nel 2016 si decide di ristrutturare l’antica abbazia e la casa colonica annessa per realizzare un’area di ospitalità, ristorazione e benessere. Borghi dell'Eremo è stato strutturato con un'attenzione all'ottimizzazione e al risparmio delle risorse idriche ed energetiche attraverso la domotica. E' così che software di ultima generazione controllano le previsioni meteo e l'intensità del vento incrociando i dati con l'umidità nel terreno rilevata dalle sonde ed irrigare solo i terreni che ne hanno necessità interrompendo il flusso se il vento disperdesse acqua nel raggio d'operatività dell'irrigatore. L'illuminazione esterna e le colonnine di ricarica dei mezzi della struttura e dei clienti proviene da oltre 200 pannelli fotovoltaici mentre l'acqua della struttura è riscaldata da una caldaia di nuova generazione che utilizza biomasse provenienti dalle potature degli ulivi e del sottobosco.

