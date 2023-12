Umbria: Borgobrufa, modello d’impresa legato al territorio

Ha conquistato la stella Michelin per il secondo ristorante da circa un mese, ma Borgobrufa Spa Resort, con le sue 49 camere dislocate in vari casolari tra le colline umbre, non è solo un punto di riferimento del centro Italia nell’ambito degli Spa resort di lusso, grazie ai suoi 3000 mq interamente dedicati all’area wellness, caratterizzati da trattamenti di ultima generazione, una linea di cosmesi realizzata con i prodotti agricoli delle colture di Borgobrufa, oltre ad una sauna e piscina panoramiche che incantano su uno degli affacci più belli dell’Umbria. Borgobrufa è infatti anche un modello d’impresa turistica e ristorativa altamente qualificante per il territorio, che lega il concetto di benessere ad un modello di business dove il capitale umano ne rappresenta il fondamento, secondo il principio della famiglia Sfascia, proprietaria del complesso, che fare impresa significhi portare benefici e benessere al territorio in senso allargato. Ecco quindi la scelta di utilizzare 70 micro fornitori e trasferire anche in cucina quei valori di benessere per il territorio, con la proposta fine dining del ristorante Elementi, guidato dallo chef Andrea Impero e recentemente insignito della prestigiosa stella Michelin. Una stella che, nel caso del resort umbro, non rappresenta soltanto l’alta cucina, ma è anche sinonimo di corretta alimentazione, con menù costruiti seguendo la logica del sentirsi bene a tavola, proponendo una sequenza di uscita delle portate che rispetti l’equilibrio nutrizionale senza affaticare l’organismo.

