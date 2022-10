Umbria: a cavallo lungo la Strada del Sagrantino

L'autunno in Umbria è un'occasione unica per ammirare il foliage che colora i paesaggi del polmone verde d'Italia. Sono caldi ed accesi i colori lungo la strada del Sagrantino, un bellissimo itinerario culturale ed enogastronomico fra le terre di produzione del vino Sagrantino Docg, poco lontano da Assisi, Todi e Spoleto, nel cuore dell'Umbria. Proprio in questa stagione si scovano scenari unici e ricchi di sfumature. Con l'arrivo della stagione che anticipa l'inverno, un percorso a cavallo immersi tra i sentieri della via del Sagrantino è l'occasione perfetta per scoprire le ricchezze di questo territorio. La proposta arriva dal ristorante e residence Il Grottino, a Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia, che offre agli ospiti la possibilità di pernottare in un caratteristico borgo medievale all'interno dell'ex canonica del parroco di paese, completamente ristrutturata mentre dalla cucina arrivano forti i richiami alla tradizione, alla terra umbra, ai prodotti a km zero. Grazie alla collaborazione con un maneggio di zona, gli ospiti possono scoprire il territorio circostante e lasciarsi affascinare dalle sue bellezze naturalistiche in sella ad un cavallo.

2/11 4/11 Menu