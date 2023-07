Umbria. Le conversazioni Al Castello di Postignano e I Firmamenti del vino a Todi

Torna per l'undicesimo anno nell'antico borgo agricolo e artigianale di Castello di Postignano “Un Castello all'Orizzonte” che fino ad ottobre 2023 offre al pubblico un ricco e variegato programma: quattro mostre permanenti di fotografia e di arte contemporanea – tre masterclass (una di disegno, una di pittura, una di pianoforte) – quattro “incontri con l'autore” per la presentazione dei loro libri – due conferenze/conversazioni – undici concerti, dalla musica antica alla classica, dal jazz al contemporaneo. Novità di grande rilievo, tra le mostre permanenti da visitare è quella con le sei fotografie di Castello di Postignano scattate dal Maestro Mimmo Jodice nel 2014, che sono ora esposte in una sala dedicata. Due eventi avranno poi come tema la storia: la presentazione del libro di Orlando Figes “Storia della Russia. Mito e potere da Vladimir il Grande a Vladimir Putin”, un testo di grande profondità per la comprensione di eventi tragicamente attuali, con la presenza dell'autore e di Giovanni Savino; e l'incontro con Jacopo Fo e Marco Marchetti che parleranno di Medioevo sconosciuto. Inoltre, Bruno Matacena terrà una conferenza su “Le monete in Italia dal medioevo a oggi”. Mentre a Todi il 5 agosto per si accenderanno i riflettori sul mondo del vino con l'evento “I Firmamenti del vino, dell'arte e delle stelle” che proporrà percorsi di degustazione e ascolto tra enologia, arte, natura e astronomia. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Todi in collaborazione con la Strada dei Vini del Cantico, si inserisce nell'ambito di Calici di Stelle 2023, manifestazione nazionale organizzata, dal 28 luglio al 20 agosto 2023, dal Movimento del Turismo del Vino Italia e dall'associazione Città del Vino.

