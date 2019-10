Umbria: centrodestra a valanga, crollo giallorosso. Proiezioni: Tesei 57%, Bianconi 37,5%. Salvini: «Impresa storica» Donatella Tesei al 57%, Vincenzo Bianconi al 37,5%, Claudio Ricci 3,2. E' quanto stima la prima proiezione del voto in Umbria diffusa dalla Rai, che certifica il trend verso la vittoria del centrodestra alle Regionali. Crolla la coalizione giallorossa. Affluenza finale al 64,4 per cento

Donatella Tesei (Ansa)

Donatella Tesei, candidata del centrodestra a guida Salvini si attesta al 57% e stravince le elezioni Regionali in Umbria. Vincenzo Bianconi, sostenuto dal centrosinistra e dal M5S si ferma al 37,5, praticamente 20 punti sotto. È quanto stima la prima proiezione diffusa dalla Rai che certifica il trend verso il trionfo del centrodestra anticipato dagli exit poll. «Aspettiamo i dati veri. A occhio abbiamo fatto un'impresa storica», il primo commento di Matteo Salvini.

L’esito, se confermato, materializza le peggiori previsioni della vigilia segnando un vero tracollo per la neo coalizione giallorossa al governo del paese. Il Pd viene dallo scandalo Sanitopoli che, oltre a far cadere la poltrona di Catiuscia Marini , ha innescato una tempesta nei vertici della dirigenza locale. I Cinque Stelle vengono dalla cocente sconfitta delle Europee e, nelle Regioni, non hanno mai brillato per consenso, soprattutto in quelle centrali e settentrionali. A ciò si aggiunga che la svolta filo-Pd, al governo e soprattutto in Umbria, a più di un esponente pentastellato non è proprio piaciuta.

Un risultato trainato anche dall’alta affluenza alle urne. Secondo i dati del ministero dell'Interno, ha votato il 64,4% degli aventi diritto rispetto al 55,4% del 2015. Non a caso si tratta della prima battaglia elettorale tra il centrodestra a trazione Lega e la coalizione di governo M5S-Pd. Proprio in Umbria ci hanno messo la faccia tutti i leader nazionali e, sul finale della campagna, anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per questo il voto in Umbria è un fatto che avrà ripercussioni nel governo.

In Umbria si è votato per eleggere il presidente della Giunta e i 20 consiglieri che formeranno l’Assemblea regionale della undicesima legislatura (2019-2024). Due i principali sfidanti: Vincenzo Bianconi appoggiato da 5 liste tra cui Pd e M5S e Donatella Tesei appoggiata dalla Lega di Salvini e dalle altre formazioni di centrodestra.