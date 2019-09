Umbria, laboratorio per un patto M5s-Pd. Ma resta il nodo candidati Sul profilo del candidato la linea del M5S è netta: ad unire Dem e pentastellati può essere solo un esponente della società civile, totalmente apartitico di Andrea Gagliardi

È di fatto congelata la selezione delle candidature del Movimento 5 stelle in Umbria per formare la lista per le prossime elezioni regionali e per scegliere il candidato presidente. Nomi raccolti tramite la piattaforma Rousseau e ora in attesa di essere valutati. La scelta è legata alla proposta del capo politico del M5s Luigi Di Maio di dare vita a un patto civico . Il Movimento è quindi ora in attesa di vedere se ci sarà un candidato presidente per l'Umbria comune e condiviso con il Pd, replicando a livello locale l’accordo di governo stretto a livello nazionale.

In tal caso i nomi proposti per quel ruolo sulla piattaforma saranno

accantonati. Se l'intesa non verrà trovata il M5s procederà invece con un suo candidato (Andrea Liberati, ora non ricandidabile, nella scorsa consultazione raggiunse il 14,3% e in Assemblea legislativa vennero eletti due consiglieri).



La ricerca di un candidato comune da schierare contro il centrodestra (compatto a sostegno della senatrice della Lega Donatella Tesei) deve fare i conti con il poco tempo a disposizione. In Umbria si vota il 27 ottobre, ma la formalizzare delle candidature va fatta entro il 27 settembre. Il tempo stringe dunque per un eventuale patto M5s-Pd. E resta un'incognita al momento irrisolta: il profilo del candidato. Su questo tema la linea del M5S è netta: ad unire Dem e pentastellati può essere solo un esponente della società civile, totalmente a-partitico.

