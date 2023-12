Umbria: il museo del tulle di Panicale

In Umbria il Museo del Tulle, intitolato ad Anita Belleschi Grifoni, dal 2001 ha sede nella ex Chiesa di Sant’Agostino di Panicale, costruita nel XIV secolo dai frati agostiniani. Al suo interno raccoglie tessuti ricamati su tulle realizzati nella prima metà del ’900, provenienti da raccolte private e dalle chiese della zona. Il ricamo su tulle si tramanda a Panicale fin dal XIX secolo, ma fu solo più di recente che quest’arte si trasformò in un prodotto commerciale e di pregio. E’ stata Anita Belleschi Grifoni a creare la scuola-marchio Ars Panicalensis, che univa l’insegnamento del ricamo su tulle al commercio dei prodotti realizzati. La scuola ebbe tra i suoi clienti di maggior prestigio Casa Savoia e i Principi Torlonia. Aspetto commerciale a parte, la scuola della Grifoni ha avuto anche l’obiettivo di garantire alle donne una propria indipendenza economica e una realizzazione personale attraverso la produzione e commercializzazione dei propri prodotti. Un soggiorno a Panicale consente tra l’altro una piacevole passeggiata per le caratteristiche vie di quello che è considerato uno dei borghi più belli d’Italia e definito, per il panorama offerto, la “terrazza naturale” sul lago Trasimeno. Da visitare, il teatro Cesare Caporali, uno dei più piccoli d’Italia, fatto costruire nel 1856, la chiesa di Sant’Agostino, antico edificio sacro decorato da affreschi e dall’altare cinquecentesco in pietra serena, la chiesa della Madonna della Sbarra, edificio del XVII secolo, e la chiesa quattrocentesca di San Sebastiano, dove il Perugino dipinse nel 1505 il noto Martirio.



